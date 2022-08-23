Политика

Волгоградский избирком забрал из типографии свежеотпечатанные бюллетени

Политика 23.08.2022 15:38
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23.08.2022 15:38



Сегодня, 23 августа, избирательная комиссия Волгоградская области забрала из типографии 294 148 избирательных бюллетеней для голосования на выборах 11 сентября.
Дополнительные выборы депутатов Волгоградской областной думы пройдут в единый день голосования по трем одномандатным округам: Михайловскому одномандатному избирательному округу №3, Городищенскому одномандатному избирательному округу №5 и Краснооктябрьскому избирательному округу №13.
- Для защиты от подделок на избирательные бюллетени нанесены типографским способом фоновая сетка и надпись микрошрифтом. Также на лицевой стороне бюллетеня предусмотрено место для печати УИК и подписей двух членов комиссии. До передачи в участковые комиссии избирательные бюллетени будут находиться в территориальных избирательных комиссиях под круглосуточной охраной полиции, - сообщили в ИКВО.
В трех одномандатных избирательных округах баллотируются 15 кандидатов, выдвинутые региональными отделениями политических партий.
Голосование, напомним, пройдет в течение трех дней подряд - 9,10 и 11 сентября.
Фото: Избирательная комиссия Волгоградской области

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