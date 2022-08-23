На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в ДТП с грузовиком погиб 14-летний подросток

Происшествия 23.08.2022 13:57
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23.08.2022 13:57
В Волгоградской области накануне в ДТП погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», где 22 августа другая авария унесла жизни троих человек и покалечила шестерых, в том числе троих детей.
Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 17-30 ч. «Киа Рио» под управлением 40-летней женщины двигалась по автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны Камышина в сторону Волгограда. На 661 км. машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась с грузовиком «Мерседес Актрос» под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП 14-летний пассажир легковушки скончался на месте, женщина-водитель и 15-летний подросток из «Киа» с различными травмами госпитализированы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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