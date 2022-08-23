Происшествия

На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в ДТП с грузовиком погиб 14-летний подросток

Происшествия 23.08.2022 13:57
0
23.08.2022 13:57



В Волгоградской области накануне в ДТП погиб 14-летний подросток. Трагедия произошла на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград», где 22 августа другая авария унесла жизни троих человек и покалечила шестерых, в том числе троих детей.



Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 17-30 ч. «Киа Рио» под управлением 40-летней женщины двигалась  по автодороге Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны Камышина в  сторону Волгограда.  На 661 км. машина выехала на встречную полосу движения и столкнулась  с  грузовиком «Мерседес Актрос» под управлением 32-летнего водителя. В результате ДТП 14-летний пассажир легковушки скончался на месте, женщина-водитель и 15-летний подросток из «Киа» с различными травмами госпитализированы.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.08.2022 16:27
Происшествия 23.08.2022 16:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 13:05
Происшествия 23.08.2022 13:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 11:33
Происшествия 23.08.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 11:17
Происшествия 23.08.2022 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 11:09
Происшествия 23.08.2022 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 10:58
Происшествия 23.08.2022 10:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 10:26
Происшествия 23.08.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 10:05
Происшествия 23.08.2022 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 08:45
Происшествия 23.08.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 20:13
Происшествия 22.08.2022 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 19:44
Происшествия 22.08.2022 19:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 19:31
Происшествия 22.08.2022 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 19:13
Происшествия 22.08.2022 19:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 16:21
Происшествия 22.08.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 16:13
Происшествия 22.08.2022 16:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:27
Черные клубы дыма окутали небо над аквапарком в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Налоговая служба в Волгоградской области объявила о предстоящей реорганизацииСмотреть фотографии
15:50
В Волжском продолжаются работы по реконструкции и ремонту тепловых сетейСмотреть фотографии
15:38
Волгоградский избирком забрал из типографии свежеотпечатанные бюллетениСмотреть фотографии
15:03
Чиновников заставят подготовить бомбоубежища для населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:57
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в ДТП с грузовиком погиб 14-летний подростокСмотреть фотографии
13:12
В двух районах Волгограда отключили горячую воду на несколько днейСмотреть фотографии
13:05
Обезглавленный труп мужчины нашли на железной дороге под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:42
22-летний волгоградец за один день ограбил два офиса микрозаймовСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В Волгограде в сетевые магазины «Магнит» вернулся масочный режимСмотреть фотографии
12:23
"Ростелеком" подключил цифровые решения для медицинского центра «ПроВарикоз» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:14
Коронавирус пошел на спад в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде вспоминают мирных жителей, погибших при бомбежке города 80 лет назадСмотреть фотографии
11:43
В центре Волгограда в детской библиотеке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:33
В Волжском видеокамеры сняли разбившего остановку подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП жителях Уфы и ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:09
На юге Волгограда на работе скончался 52-летний инженерСмотреть фотографии
10:59
К 1 сентября билайн запустил акцию со скидками на смартфоныСмотреть фотографии
10:58
Четыре человека едва не сгорели в машине на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
На трассе под Волгоградом грузовик насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде безработного оштрафовали за публикацию в соцсети нацистского флагаСмотреть фотографии
10:05
Петиция о наказании подростков в Волгограде набрала почти 1500 голосовСмотреть фотографии
09:40
Аферист обманул с арматурой жителей Волгограда, Подмосковья, Владимира и КраснодараСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области эвакуируют судыСмотреть фотографии
08:31
Бочаров в годовщину бомбардировки Сталинграда возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области темпы ожирения населения составили 8 тысяч человек в годСмотреть фотографии
07:15
Жужжа и шагающая по волнам: тайная жизнь БК-31 на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
00:25
Динозавр с огнеметом и 45 водопадов: в ЦПКиО Волгограда отпраздновали День флага РФСмотреть фотографии
22:03
В Волгограде помолятся о жертвах фашистской бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде сорвались торги по продаже советского турвокзалаСмотреть фотографии
 