Происшествия

Трое погибли, шестеро в больнице: жители Уфы и Екатеринбурга разбились под Волгоградом

Происшествия 22.08.2022 19:44
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22.08.2022 19:44



Оперативные службы работают на месте страшной аварии на трассе «Волгоград-Сызрань», в которой погибли три человека и шестеро пострадали, сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона.
По предварительным данным, сегодня, 22 августа, в результате столкновения двух автомобилей два человека погибли на месте, один скончался в Центральной городской больнице Камышина. Шестеро пострадали, среди них трое детей: двое трехлетние и один девятилетний ребенок. Все пострадавшие - жители Уфы и Екатеринбурга.
- В ЦГБ Камышина сейчас помощь получают 4 пострадавших, в том числе ребенок 9 лет. Состояние, предварительно, оценивается как средней степени тяжести. Двойняшки в состоянии средней степени тяжести доставлены в хирургическое отделение Камышинской детской больницы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь, - сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве.



Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение о ДТП в Камышинском районе поступило на оперативный пульт дежурного около 15:50.
- На 468 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомашин SsangYong, семиместной «Лады Ларгус» и автобуса «Сетра». В результате погибли три человека – водитель и две женщины-пассажира «Лады Ларгус». Трое детей-пассажиров и женщина- пассажир из «Лады Ларгус», два человека из SsangYong доставлены в больницу, - рассказали в Главке полиции.



Предварительно известно, что SsangYong зацепил автобус, вылетел на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с семиместным автомобилем «Лада Ларгус».
В оказании помощи пострадавшим в ДТП на трассе «Волгоград — Сызрань» задействованы все необходимые оперативные региональные службы, а также управления федеральных ведомств. 
Для оказания всесторонней помощи несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, также подключены органы социальной защиты населения Волгоградской области.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области / ГУ МВД России по Волгоградской области

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