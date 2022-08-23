Общество 23.08.2022 15:03
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23.08.2022 15:03
В администрации Волгоградской области подготовлен проект постановления о внесении изменений в документ «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны». Как сообщает ИА «Высота 102», проектом предусмотрен ряд поручений комитету по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и органам местного самоуправления в части учета и контроля за существующими и создаваемыми защитными сооружениями гражданской обороны и поддержки их в состоянии постоянной готовности к использованию.
В частности, комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения должен определить общую потребность в защитных сооружениях гражданской обороны, необходимой для укрытия населения, исключать случаи неправомерного снятия с учета таких объектов. Совместно с ГУ МЧС по Волгоградской области чиновники должны составить перспективный план проведения оценки технического состояния подобных сооружений.
Также проект постановления содержит положение «О мерах по сохранения и рациональному использования сооружений гражданской обороны на территории Волгоградской области». К таким объектом отнесены убежища, противорадиационные укрытия, простые укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества ГО, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта.
В частности, убежища должны создаваться для максимальной по численности и работающей в военное время смены работников организаций, имеющих мобилизационнное задание. Смена метрополитена должна обеспечить прием и укрытие населения в сооружениях метрополитена. Укрытия должны быть предусмотрены и для нетранспортабельных больных и медперсонала, находящегося в учреждении здравоохранения.
В документе подчеркивается, что в мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах экономики, обслуживания населения и его защиты от поражающих факторов ЧС природного и техногенного характера. При этом создание объектов ГО должно осуществляться за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты ГО.
Ответственность за сохранность убежищ несут руководители предприятий и организаций, на территории которых они находятся.
А встроенные и отдельно стоящие здания гражданской обороны могут использоваться в мирное время в качестве санитарно-бытовых помещений, помещений культурного обслуживания и для учебных занятий, складов, магазинов, буфетов, кафе, закусочных, стрелковых тиров, ателье, мастерских и т.д.
Напомним, в апреле секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил о необходимости приведения в порядок бомбоубежищ на юге России. В комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области в ответе на редакционный запрос информагентства заверяли, что на территории области «заглубленных помещений и других подземных сооружений имеется необходимое количество». И это количество «с большим запасом покрывает имеющуюся потребность в укрытии населения».
Впрочем, конкретных адресов бомбоубежищ жители Волгограда до сих пор не знают. Не удалось это выяснить в профильных ведомствах и редакции ИА «Высота 102». Ранее на сайте администрации Волгограда неоднократно публиковались памятки для населения с советами, куда прятаться и как себя вести на случай в том числе ядерной угрозы.
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