



Арбитражный суд Поволжского округа поддержал требования прокуратуры в споре о законности контрактов на 500 млн рублей, заключённых между фондом капремонта Волгоградской области и компанией РСФ «МИР».

По данным надзорного ведомства, участвуя в аукционе, организация предоставила недостоверную информацию.

- Подрядчиком были представлены фиктивные документы о наличии опыта проведения капитального ремонта и квалифицированных специалистов в штате, что не соответствовало действительности, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По итогу судебных разбирательств, заключённые на основании недостоверных сведений контракты были расторгнуты, а подрядчику пришлось вернуть в бюджет фонда 189 млн рублей.

Также прокуратура оспорила семь договоров, заключённых между УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и подрядной организацией ООО «ГК Порядок». Последняя также ввела регоператора в заблуждение. Компании пришлось вернуть в региональный фонд капитального ремонта 31,5 рублей.