Общество

Сгодятся гаражи и щели: волгоградцам дали советы по обустройству защитных укрытий

Общество 26.07.2022 07:31
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26.07.2022 07:31


Советы по обустройству укрытий в многоквартирных и частных домах дали волгоградцам в комитете гражданской защиты населения администрации Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную памятку, такие сооружения, как говорится в преамбуле, являются надежным способом защиты от стихийных бедствий, бурь, ураганов, смерчей и от обычных средств поражения фугасного и осколочного действия. 

В частности, можно сделать такое укрытие прямо в подвале частного дома. Укрытия, размещаемые в таких домах, должны иметь высоту от пола до потолка не менее 1,7 метра, а численность укрываемых в подвале определяется исходя из нормы - 0,6 - 1,0 кв. метра полезной площади помещения на одного человека.  Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 куб. м.  на одного укрываемого. Для дооборудования таких объектов в комитете гражданской защиты рекомендуют установить металлические двери, стойкие к воздействию ударной волны, осколков боеприпасов и температурному воздействию, провести электроосвещение, сделать запасы воды, продуктов и предусмотреть отдельное помещение для туалета. 

Для защиты людей в качестве укрытий могут быть использованы также находящиеся в собственности граждан автомобильные гаражи, оборудованные овощехранилищами   или погреба для хранения сельхозпродуктов, подбодрили в администрации Волгограда. Но, если и такой недвижимости у волгоградцев нет, не беда. При отсутствии подземного пространства в жилом доме, пригодного для защиты людей, могут сооружаться  простейшие укрытия - щели.  

Плюс таких укрытий в том, что они максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов самими гражданами.

– Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров глубиной 1,8-2 м, шириной по верху 1-1,2 м, по низу -  0,8 м. Обычно щель строится на 10-40 человек. Перекрытие щели делают из бревен, брусьев, железобетонных плит или балок. Поверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционного  материала (рубероида, толя, пергамина, листового железа) и все это засыпают слоем грунта 0,7-0,8 м, – подробно описывают этот процесс в комитете гражданской защиты.  

Правда, есть и минус  - щели не обеспечивают защиту от отравляющих веществ и бактериальных средств, и в случае применения этого оружия люди должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.  Однако самым надежным способом защиты населения от ЧС являются подвалы и цокольные этажи многоквартирных домов. 

В комитете гражданской защиты напоминают, что укрытия,  размещаемые в подвалах и цокольных этажах зданий и сооружений,  должны находиться как можно ближе к местам работы, учебы или проживания людей – с радиусом сбора укрываемых до 500 метров, иметь высоту от пола до потолка не менее 1,7 метра, не иметь транзитных трубопроводов водоснабжения, теплоснабжения и канализации  большого диаметра, газопроводов и паропроводов. Численность укрываемых в подвале определяется исходя из нормы - 0,6-1,0 кв. метра на одного человека полезной площади помещения, внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 куб. м. на одного укрываемого.

Нельзя прятаться от опасности в зданиях с деревянными перекрытиями или в тех, что признаны аварийными, а также в сооружениях, подвалы которых могут быть затоплены канализационными или грунтовыми водами, предупреждают в ведомстве. 

Эти советы – пока единственное, чем власти Волгограда могут поделиться с горожанами, которые продолжают оставаться в неведении, где же располагаются  ближайшие  к их месту жительства бомбоубежища. 

Не получилось выяснить это и у корреспондентов ИА «Высота 102», неоднократно направлявших соответствующие запросы в адрес мэрии. В администрации Волгограда лишь заявили, что оборудованные защитные сооружения расположены на территориях промышленных объектов и в метрополитене.

При этом власти города распродают подвалы в многоквартирных домах, обосновывая это тем, что не все подобные помещения подходят для оборудования бомбоубежищ.

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