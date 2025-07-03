В ФНС объяснили, какие переводы между физлицами могут облагаться НДФЛ





В Управлении Федеральной налоговой службы России по Волгоградской области назвали недостоверной информацию о том, что все денежные переводы между физлицами с 1 июля будут облагаться налогом. Факт банковского перевода денежных средств между гражданами не является объектом налогообложения, – настаивают в УФНС.

– Денежные средства, безвозмездно полученные физическими лицами от физических лиц, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению НДФЛ, – поясняют в УФНС. – Это переводы родственникам или друзьям, возвраты долгов, семейные перечисления и разовые подарки, в том числе в денежной форме, и другие платежи, целью которых не является получение дохода.

Облагаться налогами, сообщают специалисты, могут лишь переводы, связанные с дарением недвижимости, транспортных средств, акций, цифровых финансовых активов, долей, паев и др.

– Перечень доходов, который не облагается НДФЛ, установлен статьей 217 Кодекса. Если деньги поступили на счет физлица в рамках гражданско-правовой сделки, то такие доходы облагаются НДФЛ. Это, например, оплата проданного имущества, плата за аренду, вознаграждение за оказанные услуги или проданные товары и другие сделки, целью которых является получение дохода, – вносят ясность в управлении. – Чтобы вести деятельность легально, можно зарегистрироваться самозанятым и платить НПД, зарегистрировать ИП либо декларировать полученный доход в декларации 3-НДФЛ.

Выписку банка налоговые органы могут запрашивать в случае проведения в отношении налогоплательщика мероприятий налогового контроля: камеральной или выездной налоговой проверки, когда переводы между физлицами имеют признаки получения дохода.