Оператор подписал соглашения с китайским и вьетнамским операторами о работе международного роуминга VoLTE от Т2, а также расширил возможности звонков по сети 4Gв Австралии и Сингапуре. Вызовы через VoLTE из-за границы тарифицируются по обычным роуминговым условиям и не расходуют пакет передачи данных.

Т2 развернула VoLTE за границей. Голосовые вызовы по сети 4Gстали доступны абонентам оператора в Китае, Вьетнаме, Австралии и Сингапуре. Для этого в 2025 году Т2 подписала соглашения с китайскими операторами China Mobile и China Unicom, а также с вьетнамским Viettel. В конце 2024 года – с австралийским Telstra и сингапурскими Starhub и Singtel. Технические специалисты успешно завершили все этапы настроек и тестирования.

Роуминг VoLTE от T2 также доступен российским туристам в США – технологию развернули с оператором-партнером AT&T несколько лет назад, когда в стране начался процесс закрытия частот 2G и 3G.

В США, Австралии и Сингапуре Т2 реализовала VoLTE через прокси-конвертер – специальную программу, преобразующую форматы прокси-серверов. Так, звонок VoLTE доходит до партнера, конвертируется и приходит российскому абоненту в формате 2G/3G.

Международные звонки VoLTE тарифицируются, как обычные вызовы в роуминге, и не расходуют пакеты передачи данных.

Алексей Дмитриев, технический директор Т2:

– Сразу после запуска VoLTE во всех регионах присутствия Т2 мы начали реализовывать межрегиональный и международный VoLTE – для еще большего удобства наших клиентов. Теперь звонки по сети 4G беспрепятственно проходят не только внутри страны, но и за ее пределами. Уверен, что наше сотрудничество с иностранными партнерами будет расширяться.

Фото: Т2