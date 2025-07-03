



2 июля в Красноармейском районе Волгограда произошло очередное ДТП с участием электросамоката под управлением несовершеннолетнего. Вечером у фонтана на бульваре Энгельса подросток сбил 4-летнего ребёнка.

- В 17:40 16-летний водитель, управляя электросамокатом, напротив дома № 8 «А» по Бульвару Энгельса, совершил наезд на 4-летнего мальчика, который находился на прогулочной зоне, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате произошедшего ребёнку потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу.

Напомним, с началом летних каникул в Волгограде не прекращается серия ДТП с участием электросамокатчиков. Средства индивидуальной мобильности под управлением как взрослых, так и школьников регулярно приводят к авариям. Так, 1 июля в Ворошиловском районе электросамокат протаранил легковой автомобиль на ул. Рабоче-Крестьянской. 30 июня пьяный мужчина, управляя СИМ, покалечил 6-летнюю девочку на нижней террасе Центральной набережной. 20 июня схожие аварии произошли в Краснооктябрьском, 15 июня в Тракторозаводском, а 14 июня в Центральном районах.

Отметим, ранее редакция неоднократно сообщала о попытке прокуратуры Волгограда ввести дополнительное регулирование работы в городе операторов, предоставляющих электросамокаты в краткосрочную аренду. Ещё в сентябре 2024 года при участии надзорного ведомства было подготовлено и принято городской думой постановление о внесении дополнительного раздела в правила благоустройства муниципалитета. Однако на текущий момент новые положения хоть и вступили в силу, но так и не были реализованы администрацией города. Власти до сих пор не смогли разработать порядок, определяющий контроль за их исполнением.