3 июля в Котово Волгоградской области власти сообщили об очередной аварии на магистральном водоводе. Ещё накануне коммунальный ресурс исчез у некоторых потребителей в окрестных посёлках, а затем специалисты зафиксировали резкое падение давления в системе. Утром же аварийно-восстановительная бригада обнаружила в 12-14 км от райцентра утечку.





- На место аварии направлена вся необходимая техника и аварийная бригада. До окончания работ, которые планируется завершить в кратчайшие сроки, подача воды по всему городу будет остановлена, - сообщили журналистам на едином портале ЖКХ администрации Котово.

Напомним, 15 июня администрация города приостанавливала водоснабжение населённого пункта с 20-тысячным населением для производства ремонтных работ на старом участке 40-километрового водовода «Филин - Котово». Восстановление подачи коммунального ресурса отняло у местных коммунальщиков несколько дней. На этот период был организован подвоз питьевой воды потребителям.

Сразу после запуска водовода произошёл новый порыв, устранить который специалистам удалось лишь к 20 июня.

Сколько потребуется на восстановление работы водовода после сегодняшней аварии – не сообщается. Также власти пока что не опубликовали данные об организации подвоза жителям города питьевой воды.

Фото и видео: Котовский разворот / t.me