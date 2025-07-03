



В Волгоградской области 3 июля стартовал крупнейший в стране смотр достижений отечественного АПК «Всероссийский день поля – 2025». Как сообщает ИА «Высота 102», все площадки начали работу в 10.00 по московскому времени, и будут работать на протяжении всего дня – до 18.00.





По данным корреспондентов информагентства, уже с утра десятки гостей выставки стали съезжаться на площадку, расположенную в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как и обещали организаторы, из Волгограда и Волжского к городку посетителей доставляют шаттлы. С расписанием транспорта можно ознакомиться на сайте ИА «Высота 102».

Программа первого дня носит ознакомительный характер. Гости могут на протяжении дня посещать экспозиции, развлекательные площадки, в том числе и для детей, а также знакомиться с богатым культурным и историческим наследием Волгоградского региона – в гастрономической зоне, на площадке «80 лет Победы», а также на «Волгоградском подворье». В ходе трехдневной выставки под Волгоградом будут представлены новинки сельскохозяйственной техники и оборудования, средства защиты растений и удобрения, лучшие сорта и гибриды сельхозкультур и многое другое.

Старт деловой программы запланирован организаторами на 4 июля. Программой второго дня «Всероссийского дня поля – 2025» предусмотрено обсуждение ключевых задач, стоящих перед отраслью растениеводства, с участием представителей власти, науки и бизнеса. Также делегаты обсудят развитие селекции, системы агрострахования, планы по вовлечению сельхозземель в оборот и другие актуальные темы.

В этот же день, 4 июля, вечером на выставке выступят Пелагея и «Дискотека Авария» – начало концерта, который будет вести Дмитрий Губерниев, запланировано на 18.00.