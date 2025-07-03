Общество

В Wildberries объяснили причину запрета фото и видео из ПВЗ

Общество 03.07.2025 13:53
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03.07.2025 13:53


В компании Wildberries прокомментировали изменения, недавно внесенные в правила пользования торговой площадкой, которые ужесточают требования к поведению клиентов при получении заказов на ПВЗ, передает V102.RU.

Ранее, напомним, сообщалось, что эти изменения появились после конфликта в Волгограде, который произошел 12 июня в ПВЗ, расположенном на ул. Липецкой, 8. Тогда в помещении пункта выдачи произошла драка между посетительницей и сотрудницей ПВЗ. Происходящее попало на видео.

- Обновления направлены на повышение уровня безопасности и комфорта как для покупателей, так и для менеджеров ПВЗ. Например, речь идёт о запрете фотографирования сотрудников пунктов и посетителей без их согласия. Надеемся, что новые правила помогут создать более уважительную атмосферу в пунктах выдачи, минимизировать конфликтные ситуации и обеспечить соблюдение прав всех участников процесса, - прокомментировали изменения V102.RU в компании Wildberries.

Между тем, в маркетплейсе утверждают, что эти нововведения никак не связаны со случаем, произошедшим в Волгоградской области. А основная причина кроется в поддержании высокого уровня клиентского сервиса, который у компании находится в приоритете.

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