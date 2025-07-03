OBI в Волгограде может сменить одну букву в названии





Сеть гипермаркетов OBI в обозримом будущем может сменить название, отказавшись от первой буквы и заменив ее на другую. По данным «Коммерсанта», соответствующую заявку ритейлер направил в Роспатент в июне. По данным издания, смена вывесок произойдет вынужденно – в связи с расторжением лицензионного договора с немецкой OBI GmbH и сменой собственника.

Собеседники «Коммерсанта» предполагают, что новым названием OBI в России станет QBI, при этом фирменные цвета останутся прежними.

В самой сети гипермаркетов предстоящую смену названий не стали отрицать, пояснив, что это часть общей стратегии по формированию бренд-портфеля на будущее.