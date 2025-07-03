



2 июля руководителям судов Волгоградской области представлен новый начальник управления Судебного департамента региона. Приказом федерального органа при ВС РФ 30 июня на эту должность назначен экс-замминистра МВД Чувашии Александр Михайлов. На своём новом посту он сменил Дмитрия Иванова, руководившего департаментом с 2016 года.

Александр Михайлов в 1999 году окончил Волгоградский областной юридический институт МВД России. В 2010 году получил экономическое образование в Российском университете кооперации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

С 2014 года возглавлял информационный центр ГУ МВД России по Волгоградской области. В 2020 году работал в УМВД России по Севастополю, где на определённом этапе возглавил полицию.

В Волгоград Михайлов вернулся из Чувашии, где с марта 2024 года служил в должности замминистра МВД Чувашии.

Отметим, управление Судебного департамента в Волгоградской области занимается обеспечением работы судов разного уровня, а также других органов судебного сообщества.

Фото: Судебный департамент при ВС РФ