«Лучше прямо в Волгу»: волгоградцы сомневаются в переизбытке защитных сооружений

Также в ведомстве заверили, что на территории области таких «заглубленных помещений и других подземных сооружений имеется необходимое количество». И это количество «с большим запасом покрывает имеющуюся потребность в укрытии населения».
Между тем, читатели ИА «Высота 102» в комментариях в телеграмм-канале ИА «Высота 102» удивились такой новости.
Так, волгоградка Ирина интересуется:
- И где конкретно находятся такие помещения в Ворошиловском районе? Куда бежать с Дар-горы?
Другой читатель, отвечая Ирине, грустно шутит:
- Лучше прямо в Волгу!
Жительница Волгограда Татьяна утверждает:
- ЗГСО давно уже непригодны, их уничтожали последние 30 лет, так как говорили, что теперь наши враги стали нашими друзьями…
Волгоградка Елена тоже переживает:
- В центре, на улице Мира, 11 во втором подъезде было бомбоубежище. Но его почему-то отдали под стоматологию. Были демонтированы огнеупорные, защитные двери и прочее. Кто за это ответит?
Между тем, в 2018 году власти Волгограда проводили инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны. На местах должны были не только пересчитать бомбоубежища и другие защитные сооружения, но и проверить, существуют ли они до сих пор, а также оценить уровень их сохранности и изучить договоры, заключенные с балансосодержателями.