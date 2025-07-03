Водные горки открывают в Центральном парке Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда (ЦПКиО) с наступлением теплой и солнечной погоды запускают аттракцион с водными горками. Накануне службы парка подготовили активность к приему гостей, а уже 4 июля начнется прием посетителей.

– Для удобства катающихся на территории размещены шезлонги, зонтики, раздевалки и душевые с санузлами. Водные горки будут работать ежедневно с 10:00 до 21:00, – сообщили в пресс-службе ЦПКиО.

Напомним, что протяженность каждого спуска в ЦПКиО составляет около 40 метров. Специальные сиденья для спуска можно взять бесплатно в пункте выдачи инвентаря наверху склона.

Для удобства отдыхающих парк предусмотрел работу раздельных душевых и туалетов.

Фото: пресс-служба ЦПКиО