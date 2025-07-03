Под Волгоградом усилены наряды полиции на подъездах к выставке достижений АПК

В Волгоградской области усилены меры безопасности в связи с проведением в регионе Всероссийского дня поля, передает V102.RU.

- Для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка, контроля за дорожной обстановкой предусмотрено задействование дополнительных сил и средств полиции, - сообщили сегодня, 3 июля, в Главке полиции.

Госавтоинспеция региона просит водителей, которые следуют по автодороге «Волгоград-Среднеахтубинский район - Волжский», заранее знакомиться с дорожной обстановкой и выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что с 3 по 5 июля в Среднеахтубинском районе Волгоградской области проходит Всероссийский день поля. В мероприятии, как ожидается, примут участие делегации из 73 регионов страны и зарубежные гости.

Зрителям, которые хотят посетить это мероприятие, рекомендуют пользоваться предусмотренным для этого транспортом. С расписанием можно ознакомиться здесь.