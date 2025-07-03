В России из-за глобального сбоя недоступна социальная сеть «ВКонтакте»





3 июля в России фиксируется масштабные перебои в работе социальной сети «ВКонтакте». По данным портала «Сбой.рф», пользователи стали массово сообщать о проблемах с доступом к ресурсу в 14:15 по московскому времени. При попытке открыть сайт в браузере высвечивается сообщение «Страница, которую вы ищете, временно недоступна. Пожалуйста, повторите попытку позже».

О проблемах сообщают как пользователи со всех регионов России, так и из-за рубежа. Так, соцсеть недоступна в Минске. Доступ к ресурсу не получается восстановить даже с помощью иностранных VPN, что может говорить о глобальном сбое.

Отметим, по данным «Сбой.рф», одновременно с «ВКонтакте» недоступен стал связанный с порталом сервис «ВК Видео».