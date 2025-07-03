Шесть жителей Волгоградской области заразились «кошачьей» инфекцией





Шесть случаев заболевания токсоплазмозом было зафиксировано в Волгоградской области в 2024 году. По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевшие проживали в Волжском, Волгограде, Калачевском и Котельниковском районах.

Источником возбудителей паразитарного заболевания для людей являются кошки, рассеивающие фекалии, содержащие ооцисты, в окружающую среду. От сельскохозяйственных животных и птиц заразиться токсоплазмозом можно только при употреблении в пищу их мяса, реже молока или яиц, если они употребляются в сыром или недостаточно термически обработанном виде.

Большинство случаев токсоплазмоза протекает бессимптомно. На характер проявлений заболевания существенное влияние оказывает общее состояние организма, а также активность иммунной системы. В случае наличия симптомов, свежее заражение токсоплазмозом может протекать под маской острого респираторного заболевания, когда больного беспокоят слабость, мышечные боли, поднимается температура тела. Иногда заболевание протекает в более тяжелой форме - может появиться сыпь, увеличение печени и селезенки, в редких случаях развиваются миокардит, пневмония.

Наиболее характерный симптом острого приобретенного токсоплазмоза - увеличение лимфатических узлов в одной или нескольких областях, чаще в шейной, затылочной, подчелюстной, подмышечной. У лиц с нарушениями иммунной системы заболевание приобретает особенно тяжелый характер. Наиболее частое и грозное осложнение токсоплазмоза – энцефалит, летальность при котором достигает до 90%.

Хронический токсоплазмоз чаще протекает бессимптомно или с минимальными клиническими проявлениями. У больных могут отмечаться слабость, субфебрильное повышение температуры, иногда головные боли. Однако возможны и более тяжелые формы, клиника которых определяется локализацией поражения.

Как защититься от токсоплазмоза? Не употреблять в пищу сырое, не прожаренное мясо, не дегустировать его в процессе готовки; мыть овощи и фрукты перед употреблением, регулярно мыть руки; надевать перчатки при работе с землей, поскольку она может быть загрязнена фекалиями инфицированного животного; держать песочницы закрытыми, чтобы уличные коты не использовали его как туалет; соблюдать меры предосторожности при общении с кошками; избегать контактов с бездомными кошками.