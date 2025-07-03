Кибермошенники за полгода украли у волгоградцев 983 млн рублей





В Волгоградской области полицейские подвели итоги борьбы с интернет-мошенниками в первом полугодии 2025 года. Всего за шесть месяцев злоумышленникам удалось совершить 7,6 тыс. преступлений с использованием IT-технологий, украв у доверчивых жителей региона 983 млн рублей.

- При этом 6,6 тыс. преступления были совершены с использованием сети интернет, а 1 877 преступлений — с использованием мобильной связи. Интернет продолжает оставаться основным инструментом в руках мошенников, однако количество преступлений с применением мобильной связи также остаётся значительным, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уязвимее всего перед аферистами пожилые люди. Против них с начала 2025 года совершено 1,5 тыс. преступлений. Помимо выманивания наличных, пенсионеров обманом втягивают в различные преступные схемы.

В июне полицейскими были выявлены 10 пенсионеров, которых мошенники заставили объехать порядка 50 жертв, забрав у них наличность.

Отметим, несмотря на довольно напряжённую ситуацию, в МВД фиксируют и положительные тенденции. Так, количество обращений в полицию от граждан, не пошедших на поводу у аферистов, выросло в два раза.