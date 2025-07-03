Общество

Около 700 км. теплосетей подготовили в Волгограде к зиме

Общество 03.07.2025 09:43
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03.07.2025 09:43


В Волгограде проверили 687 километров тепловых сетей благодаря проведению гидравлических испытаний. Они стартовали в апреле, сразу после завершения отопительного сезона. За это время специалисты «Концессий» выявили 1300 повреждений – около 1000 уже устранили, на остальных объектах работы продолжаются.

Напомним, гидравлические испытания – неотъемлемая часть плановой подготовки тепловых объектов к осенне-зимнему периоду. Они позволяют проверить герметичность и надежность трубопроводов системы отопления.

Для этого котельные временно останавливают, теплоноситель остывает. Затем его под высоким давлением подают по трубам теплоснабжения. На изношенных участках происходят повреждения – образуются течи. Их либо устраняют, либо полностью обновляют участок трубопровода.

Чем больше ненадёжных участков будет выявлено в период подготовки к отопительному сезону, тем ниже вероятность возникновения технологических нарушений на сетях осенью и зимой. А, значит, улучшится качество теплоснабжения потребителей.

В июле для проведения гидравлических испытаний будут остановлены 18 котельных во всех районах Волгограда. В связи с этим временно прекращается подача ГВС потребителям. Полный график отключений размещен на сайте ресурсоснабжающей организации.

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