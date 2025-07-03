В Волгоградской области на питание школьников дополнительно потратят 170 млн рублей





С 1 сентября в Волгоградской области проиндексируют норматив для расчёта стоимости бесплатного горячего питания школьников. Согласно заключению контрольно-счётной палаты региона на июньские поправки в бюджет, обеспечение пищей одного ученика обойдётся казне в 83,72 рубля в сутки, что на 22,5% дороже уровня прошлого года.

Рост расходов на питание в муниципальных образовательных учреждениях потребует выделения из областного бюджета дополнительно 170,9 млн рублей: 118,5 млн рублей на учеников 1-4 классов и 52,4 млн рублей на старшеклассников.

Отметим, по информации облкомобразования, изменения в соответствующий приказ комитета уже подготовлены и завершают процедуру согласования.