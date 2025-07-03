В Волгограде двое студентов делали «закладки» после учебы

Сотрудники полиции задержали в центре Волгограда двоих парней 20 и 21 года, которые после учебы раскладывали наркотики по тайникам. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, студенты откликнулись на предложение о легком заработке, которое нашли в интернете.





- Юноши должны были забирать оптовые партии запрещённых веществ и, расфасовав на разовые дозы, организовывать закладки, - сообщили в Главке.

За такую работу им обещали около 30 тысяч рублей. В общей сложности они сделали 49 закладок. Один студент раскладывал наркотики по тайникам, а второй в это время следил за обстановкой и был на подстраховке.

В ходе личных досмотров и обысков по местам жительств задержанных, из закладок полицейские изъяли запрещённое вещество – прегабалин и растительный наркотик. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Студенты задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области