Цена на капусту и бананы выросла в Волгограде

Ценовыми рекордсменами по подорожанию за минувшую неделю в Волгограде стали свежая белокочанная капуста и бананы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные мониторинга Волгоградстата, капуста выросла в цене сразу на 4,88% - до 55,74 рубля за килограмм.

Килограмм бананов стал дороже на 5,59% (149,69 руб.). Примечательно, что этот заморский плод растет в цене в Волгограде, а, к примеру, в Камышине и Михайловке бананы даже дешевеют. Причина, судя по отчету Волгоградстата, кроется в том, что в этих городах бананы продают дороже, чем в областном центре, - 166 - 175 рублей за килограмм.

Изменились цены и на овощи. На 2,7% подорожали огурцы, на 2,1% - морковь, а также в пределах 1% помидоры и яблоки.

Из плодоовощной продукции цены упали на картофель (-3,6%), свеклу (-2,4%) и лук репчатый (-1,9%). Дешевеют и яйца. В среднем цена за десяток яиц в регионе, по наблюдениям статведомства, в настоящее время составляет 72,76 руб.