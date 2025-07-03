Происшествия

У Дубовки на трассе Р-228 образовался 6-километровый затор из-за ДТП

Происшествия 03.07.2025 14:37
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03.07.2025 14:37




В Волгоградской области в районе Дубовки на трассе Р-228 образовалась пробка более 6 км из-за столкновения двух КАМАЗов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки», автомобилисты вынуждены сбавлять скорость и останавливаться уже на участке дороги на въезде в Дубовку со стороны Волгограда.


Напряженное движение, по данным сервиса, наблюдается на улицах Юбилейная и Магистральная, а также на другом въезде в город со стороны полигона ТБО.

Напомним, что 3 июля в 10:20 на 647 км автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение двух автомобилей «КАМАЗ», один из которых - бетоносмеситель. В результате пострадал водитель бетоносмесителя. Его доставили в  больницу. На дороге организовано реверсивное движение.

Скриншот Яндекс. Пробки

Видео: Волгоград / t.me

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