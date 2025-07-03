Почетный гражданин Волгоградской области Павел Андреев отмечает 102-летие

Сегодня, 3 июля, 102-летие отмечает участник Сталинградской битвы, почетный гражданин Волгоградской области Павел Андреев. Как сообщили V102.RU в областной думе, самые теплые поздравления от ветеранского сообщества, главы региона и депутатов Павлу Алексеевичу передал спикер облдумы, руководитель областного совета ветеранов Александр Блошкин.

- Мы гордимся быть вашими современниками и от всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого оптимизма и вдохновения, – сказал Александр Блошкин фронтовику.

Павел Андреев - уроженец села Смородино Котовского района Волгоградской области. На фронт ушел в 19 лет. Участвовал в судьбоносных для нашей страны сражениях под Сталинградом и на Курской дуге. Победу встретил в Кёнигсберге.

Имеет государственные награды, в том числе Орден Отечественной войны II степени, медали Жукова, «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В текущем году, в преддверии 80-летия Великой Победы, решением Волгоградской облдумы по инициативе губернатора Павел Алексеевич Андреев был удостоен высшей награды региона – звания «Почетный гражданин Волгоградской области».

Фото: Волгоградской областной думы