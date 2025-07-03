В регионе России завели уголовное дело после жалоб жителей на цыган





В Саратовской области после гибели 15-летнего подростка в ДТП по вине представителя цыганской общины и последовавшего затем народного схода возбудили уголовное дело, сообщает ИА «СарИнформ». По данным издания, следователи СК России планируют дать оценку халатности должностных лиц, не принимавших мер в ответ на поступавшие на цыган жалобы.

Дорожно-транспортное происшествие с погибшим подростком произошло в Подлесном 1 июня. Водитель «Лады» был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение правил движения, в результате которого погиб человек. Вскоре сельчане узнали, что водитель относится к этносу цыган и в тот же день провели сход, на котором потребовали выселить местную цыганскую общину.

– Жители обвиняли представителей диаспоры в нарушении правил дорожного движения, торговле наркотиками, нарушении общественного порядка и агрессии к соседям. Протестующих выслушали глава района Дмитрий Романов, другие чиновники и правоохранители, – передает «СарИнформ». Также жителей села интересовало, почему цыгане не служат в российской армии, если получают гражданство, льготы и выплаты.

Широкий общественный резонанс привел к тому, что расследование уголовного дела в отношении виновника ДТП было передано из органов МВД в Следственный комитет.

– Сегодня стало известно, что Следственный комитет возбудил дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Как считает следствие, «должностные лица» не реагировали на жалобы жителей Подлесного на цыган и тем самым нарушали закон, – сообщает саратовское издание.

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