22-летний волгоградец за один день ограбил два офиса микрозаймов

Расследования 23.08.2022 12:42
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23.08.2022 12:42
22-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда задержан по подозрению в серии разбойных нападений на офисы микрозаймов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, преступления были совершены им в один день, 22 августа, в двух районах города.
Сначала неизвестный вошел внутрь одного из офисов микрокредитов в Краснооктябрьском районе и, угрожая работнице ножом, потребовал передать денежные средства из кассы. Забрав около 5 тысяч рублей, злоумышленник скрылся. Аналогичное преступление было совершено спустя час в Тракторозаводском районе. Однако в организации в тот момент наличных денег не оказалось.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска Управления МВД России по Волгограду установили личность и задержали нападавшего. У задержанного изъят нож, используемый во время совершения преступлений, и похищенные деньги.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». За содеянное ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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