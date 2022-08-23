Происшествия

Четыре человека едва не сгорели в машине на трассе под Волгоградом

Происшествия 23.08.2022 10:58
0
23.08.2022 10:58


В Николаевском районе Волгоградской области в результате возгорания автомобиля «Лада-Приора» пострадали двое взрослых и двое детей 13 и 16 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, происшествие случилось минувшим днем на 184 километре автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Палласовка-Николаевск».

В момент возгорания водитель двигался со стороны Николаевска в сторону Палласовки. С ожогами госпитализированы 42-летний водитель, 46-летняя пассажирка и двое подростков. 

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.08.2022 11:33
Происшествия 23.08.2022 11:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 11:17
Происшествия 23.08.2022 11:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 11:09
Происшествия 23.08.2022 11:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 10:26
Происшествия 23.08.2022 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 10:05
Происшествия 23.08.2022 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.08.2022 08:45
Происшествия 23.08.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 20:13
Происшествия 22.08.2022 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 19:44
Происшествия 22.08.2022 19:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 19:31
Происшествия 22.08.2022 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 19:13
Происшествия 22.08.2022 19:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 16:21
Происшествия 22.08.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 16:13
Происшествия 22.08.2022 16:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 15:37
Происшествия 22.08.2022 15:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 14:25
Происшествия 22.08.2022 14:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.08.2022 12:06
Происшествия 22.08.2022 12:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:14
Коронавирус пошел на спад в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:09
В Волгограде вспоминают мирных жителей, погибших при бомбежке города 80 лет назадСмотреть фотографии
11:43
В центре Волгограда в детской библиотеке нашли труп мужчиныСмотреть фотографии
11:33
В Волжском видеокамеры сняли разбившего остановку подросткаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгограде рассказали о состоянии пострадавших в ДТП жителях Уфы и ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:09
На юге Волгограда на работе скончался 52-летний инженерСмотреть фотографии
10:59
К 1 сентября билайн запустил акцию со скидками на смартфоныСмотреть фотографии
10:58
Четыре человека едва не сгорели в машине на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
На трассе под Волгоградом грузовик насмерть сбил пешеходаСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде безработного оштрафовали за публикацию в соцсети нацистского флагаСмотреть фотографии
10:05
Петиция о наказании подростков в Волгограде набрала почти 1500 голосовСмотреть фотографии
09:40
Аферист обманул с арматурой жителей Волгограда, Подмосковья, Владимира и КраснодараСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области эвакуируют судыСмотреть фотографии
08:31
Бочаров в годовщину бомбардировки Сталинграда возложил цветы на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области темпы ожирения населения составили 8 тысяч человек в годСмотреть фотографии
07:15
Жужжа и шагающая по волнам: тайная жизнь БК-31 на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
00:25
Динозавр с огнеметом и 45 водопадов: в ЦПКиО Волгограда отпраздновали День флага РФСмотреть фотографии
22:03
В Волгограде помолятся о жертвах фашистской бомбардировки СталинградаСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде сорвались торги по продаже советского турвокзалаСмотреть фотографии
20:13
Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:44
Трое погибли, шестеро в больнице: жители Уфы и Екатеринбурга разбились под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:31
«Убивали и смеялись»: волгоградских подростков в Сети требуют наказать за растерзание кошкиСмотреть фотографии
19:13
«Полоса стоит капитально»: центр Волгограда встал в пробке из-за ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
18:38
В Волгограде за аферу с 11 млн рублей осужден глава КПК «Депозит»Смотреть фотографии
18:19
«Надеются на себя»: волгоградцы посадили картофеля больше, чем фермерыСмотреть фотографии
17:31
В Волгограде снова откладывается ремонт путепровода на ул. МенделееваСмотреть фотографии
16:51
Природоохранный прокурор проверил реабилитацию водоемов под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:21
Продавцы навоза и песка довели до стресса жительницу СНТ под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Старый Mercedes лишился колеса в ДТП на проспекте Ленина в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
Тело 46-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме под ВолгоградомСмотреть фотографии
 