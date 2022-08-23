Четыре человека едва не сгорели в машине на трассе под Волгоградом





В Николаевском районе Волгоградской области в результате возгорания автомобиля «Лада-Приора» пострадали двое взрослых и двое детей 13 и 16 лет. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, происшествие случилось минувшим днем на 184 километре автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Палласовка-Николаевск».

В момент возгорания водитель двигался со стороны Николаевска в сторону Палласовки. С ожогами госпитализированы 42-летний водитель, 46-летняя пассажирка и двое подростков.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области