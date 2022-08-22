Происшествия 22.08.2022 20:13
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22.08.2022 20:13
Две легковые машины и автобус столкнулись сегодня, 22 августа, на трассе в Волгоградской области, три человека погибли и шестеро пострадали, среди них – трое детей. По предварительной информации, которая поступает с места происшествия, в аварию попали машины из Уфы и Екатеринбурга, которые двигались транзитом через Волгоградскую область.
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщение о ДТП в Камышинском районе поступило на оперативный пульт дежурного около 15:50.
- На 468 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомашин SsangYong, семиместной «Лады Ларгус» и автобуса «Сетра». В результате погибли три человека – водитель и две женщины-пассажира «Лады Ларгус». Трое детей-пассажиров и женщина- пассажир из «Лады Ларгус», два человека из SsangYong доставлены в больницу, - рассказали в Главке полиции.
Предварительно известно, что SsangYong зацепил автобус, вылетел на встречную полосу движения, где произошло лобовое столкновение с семиместным автомобилем «Лада Ларгус».
Сотрудники МЧС деблокировали погибших из покореженной машины.
На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа, к месту аварии выехали автотехники и следователи Главка.
В облкомздраве ранее сообщили, что в результате столкновения два человека погибли на месте, один скончался в Центральной городской больнице Камышина. Шестеро пострадали, из них трое детей – это двойняшки 3 лет и 9-летний ребенок.
- В ЦГБ Камышина сейчас помощь получают 4 пострадавших, в том числе ребёнок 9 лет. Состояние, предварительно, оценивается как средней степени тяжести. Двойняшки в состоянии средней степени тяжести доставлены в хирургическое отделение Камышинской детской больницы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь, - сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве.
В оказании помощи пострадавшим в ДТП на трассе «Волгоград — Сызрань» задействованы все необходимые оперативные региональные службы, а также управления федеральных ведомств.
Для оказания всесторонней помощи несовершеннолетним, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, также подключены органы социальной защиты населения Волгоградской области.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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