Муж во время застолья в Волжском ударил ножом жену









Накануне в городскую больницу Волжского была доставлена 32-летняя местная жительница. Врачи диагностировали у пациентки проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. Выяснилось, что ножевое ранение супруге нанес ее муж. Причина оказалась банальной – ссора во время совместной пьянки, рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области.





Следователями возбуждено в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».





Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.



