Спорт

"Отыграли на отлично": волгоградский «Ротор» со счетом 5:1 разгромил «Кубань-Холдинг»

Спорт 21.08.2022 19:31
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21.08.2022 19:31



Волгоградский  «Ротор» в матче пятого тура  первенства второй лиги одержал очередную победу. На этот раз была повержена  «Кубань-Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края - 5:1, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградцы впервые забили пять мячей в одном матче за последнюю пятилетку.

Игра прошла на станичном стадионе, вместимость которого составляет 2 тысячи 750  мест. Поддержать команду приехали и несколько десятков болельщиков из Волгограда.

Первая половины игры выдалась не особенно  богатой на опасные моменты. Но при этом не обошлась без забитых голов со стороны обеих команд. Сначала на 12-й минуте футболист хозяев выполнил навесную подачу со штрафного, в результате которой вратарь «Ротора» Никита Кокарев не смог зафиксировать мяч и буквально подарил его рядом находившемуся  игроку «Кубани». Тот, в свою очередь, отдал передачу своему партнёру по команде. И его коллега с близкого расстояния отправил игровой снаряд в сетку. Счёт в этой встрече открыл Дмитрий Лаврищев, который в сезоне 2018-2019 выступал как раз за волгоградский клуб.

«Ротор» сумел ответить своим забитым мячом на 23-й минуте. Защитник гостей Глеб Шильников выполнил прострел с фланга в штрафную «Кубани», который успешно замкнул Илья Сафронов.  До конца тайма у «Кубани» был отличный шанс снова выйти вперёд в поединке. На 39-й минуте Лаврищев выскочил один на один с Кокаревым, но снаряд после его удара пролетел рядом со штангой.

Во втором тайме главный тренер волгоградцев Алексей Стукалов решил освежить игру команды заменами и это дало свои плоды уже на 59-й минуте. Полузащитник «Ротора» Кирилл Родионов получил мяч на фланге, обыграл защитника «Кубани» и дальним ударом в верхний угол ворот забил второй мяч сине-голубых в этом поединке.

На 62-й минуте защитник волгоградцев  Никита Кармаев выполнил дальнюю подачу со своей стороны поля на убегавшего от соперников нападающего  Максименко. И Артем успешно реализовал выход один на один с голкипером "Кубани»" и упрочил лидерство своей команды в матче. 

Свой вклад в победную копилку внес и форвард «Ротора Ризван Умаров. На 67-й минуте он вошёл с мячом в чужую штрафную и в падении сумел забить очередной, четвёртый гол. Довел счет до красивой цифры снова наш Артем, который оформил дубль в этой встрече и волгоградцы закончили игру со счетом 5:1.

Таким образом, «Ротор» продолжил  победную серию и сохранил единоличное лидерство во второй лиге.

Иван Тюгаев

Фото ФК "Кубань-Холдинг" ВК.

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