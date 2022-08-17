



По итогам визита члена центрального штаба общероссийского народного фронта Светланы Калининой власти Михайловки, Фролово и Суровикино Волгоградской области спешно стали исправлять дефекты благоустройства на своих территориях. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, в первую очередь ответственные за эту сферу на местах чиновники обезопасили детские игровые объекты, скосили траву, обновили песок в игровых и спортивных зонах, а также провели обрезку деревьев.

Визит инспекции ОНФ в Волгоградскую область состоялся еще в начале августа. Сначала комиссия посетила город Фролово. Два года назад здесь состоялось торжественное открытие парка «Заречный», который был благоустроен в рамках программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Реконструкция парка обошлась федеральному бюджету в 75 млн рублей, а региональному и местному – 15,7 млн и 5,3 млн рублей соответственно. Однако из общего количества высаженных зеленых насаждений Светлана Калинина нашла здесь только три кустарника. Спортивная полоса препятствий для школьников требует существенных доработок – имитация рва на сегодняшний день, по мнению общественников, недостаточно безопасна для детей. То же самое и с ограждением детских пространств – оно не соответствует нормам. Отсутствие в парке информационной таблички с правилами пользования объектом на фоне остальных нарушений выглядит как невинная оплошность, подчеркнули проверяющие.





В тот же день эксперт посетила город Михайловку. Мусор, грязь и пыль – первое впечатление Светланы Калининой от увиденного на улицах городского округа. Так, на улице Краснознаменской полностью отсутствуют дорожная разметка и знак «Пешеходный переход». В городе есть проблема с элементами доступной городской среды – зачастую отсутствует нормативное понижение бордюрного камня на пешеходных переходах, неправильно размещена тактильная плитка для людей с ОВЗ. Но самое большое недоумение у проверяющих вызвали металлические скамейки на улице Республиканской. Как, по мнению властей города, люди должны ими пользоваться, когда летом столбик термометра здесь может достигать 40 градусов по Цельсию?

Между тем, визит Светланы Калининой в Михайловку сняли на видео и местные общественники. На кадры попала эмоциональная речь члена центрального штаба ОНФ, обращенная к чиновникам.

– Если вы до вечера не пришлете мне фотографии, что все устранили, вами будет заниматься Генеральная прокуратура, – заявила Светлана Калинина сопровождавшим ее чиновникам из администрации Михайловки. – Если не можете, уходите, вы не справляетесь со своими обязанностями.

В городе Суровикино в парке имени 25 Съезда КПСС были выявлены незначительные нарушения: надписи на детских малых формах и отсутствие оградительной сетки на спортивной площадке.





После визита представителей президентского движения местные власти принялись за исправление указанных недочетов. На территории парка «Заречный» теперь обеспечен круглосуточный доступ к биотуалетам, проведена уборка и санитарная обработка, организован ремонт поливочного водопровода, ограничен доступ к детскому игровому комплексу до устранения недостатков. Территорию парка также привели в порядок – скошена трава, обновлен песок на детских, баскетбольных и футбольных площадках, обрезаны деревья и кустарники вдоль пешеходных дорожек, высажены новые кустарники.

Около памятника Петру и Февронии появилась новая клумба, а на территории малой архитектурной формы «мини-гольф» демонтировано ограждение из старых пней. Работа проведена и на Привокзальной площади – была убрана территория и покрашены скамейки. В адрес РЖД подготовлено обращение о необходимости оборудования пандуса центрального входа в железнодорожный вокзал со стороны улицы Народной и приведения фасада трансформаторной будки в надлежащее состояние. В Михайловке оперативно были установлены биотуалеты и отремонтирован уличный фонарь.

Светлана Калинина подчеркнула, что все выявленные нарушения должны быть исправлены в кратчайшие сроки. В противном случае Народный фронт будет настаивать на привлечении к ответственности глав муниципалитетов и лиц, подписавших акты о приемке некачественных работ.

Фото сайта ОНФ, видео читателей ИА "Высота 102"

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»



