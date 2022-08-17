Соседи почувствовали запах: в Волгограде в квартире нашли разложившийся труп

В Ворошиловском районе Волгограда в одной из квартир по улице Кузнецкой, 12 обнаружен разложившийся труп. Как стало известно ИА «Высота 102», полицию и МЧС вызвали соседи, почувствовавшие неприятный запах.

— Организована проверка, — сообщили информагентству в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. — Тело с выраженными гнилостными изменениями без телесных повреждений и признаков насильственной смерти.

Известно, что в квартире проживала одна 60-летняя женщина. Волгоградка перестала выходить на связь. В присутствии родственников спасатели вскрыли дверь и обнаружили труп хозяйки жилища.

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