В Волгограде рецидивист спалил машину при помощи листа картона

В Красноармейском районе Волгограда сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в поджоге легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленник спалил машину при помощи листа картона.

— 14 августа в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ, припаркованного у одного из жилых домов по улице Пятиморской, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Прибывшими на место экспертами-криминалистами установлено, что причиной возгорания стал поджог. В ходе проведения ОРМ сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД России по городу Волгограду задержали подозреваемого в совершении преступления.





Как установили полицейские, им оказался 47-летний безработный рецидивист. Злоумышленник признал свою вину. В момент поджога местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

— Мужчина подошел к автомобилю, поджег лист картона и положил его на кузов автомашины, после чего скрылся. В результате — автомобиль полностью сгорел. Устанавливается сумма ущерба, — добавили в полицейском ведомстве.





Полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За содеянное УК РФ предусматривает до пяти лет колонии.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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