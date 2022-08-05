Акт устрашения? В Волгоградской области неизвестные сожгли иномарку адвоката под его окнами

В рабочем поселке Елань Волгоградской области 4 августа пожарным глубокой ночью пришлось тушить иномарку, припаркованную возле жилого дома. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, Volkswagen Tiguan, выгоревший в результате происшествия дотла, принадлежит местному адвокату. Жители Елани не исключают, что речь идет об умышленном поджоге в целях устрашения.

По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, загорелась иномарка в поселке Елань двумя часами позже полуночи.

– Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной части 4 августа в 02.33, – сообщили информагентству в пресс-службе чрезвычайного ведомства. – В рабочем поселке Елань горел автомобиль Volkswagen Tiguan 2018 года выпуска на всей площади. Пожарные расчеты 37-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.39. Погибших и пострадавших нет.

В МЧС сообщают, что причина возгорания пока не установлена. Однако, по словам жителей Елани, связавшихся с редакцией информагентства, у них есть основания полагать, что в данном случае речь идет о поджоге.

– Дело в том, что машина эта принадлежит не абы кому. Ездил на ней достаточно известный адвокат Долгов Игорь Александрович. Не исключено, что кто-то столь подлым образом решил ему насолить в отместку. А может, это был акт устрашения, – делают выводы читатели ИА «Высота 102». – Машина и сгорела как раз возле дома Долгова. В происшествии, насколько известно, уже разбираются полицейские.

На запрос информагентства в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что с заявлением в местный отдел полиции после происшествия действительно обратился владелец иномарки.

– По данному факту возбуждено уголовное дело, – сообщили в полиции.

Известно, что 42-летний Игорь Долгов является действующим адвокатом Волгоградской областной коллегии адвокатов. Сам мужчина смотрит философски на происшествие.

– Мне уже угрожали тем, что убьют, в 2009 году, когда я только начинал деятельность, – прокомментировал Игорь Долгов ИА «Высота 102». – Могу сказать, что возгорание зафиксировано камерами наблюдения. Все материалы переданы в полицию. Больше ничего пояснить не могу. Вчера было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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Фото: из архива ГУ МЧС России по Волгоградской области

