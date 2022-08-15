Волгоградские суды вновь проверяют из-за угрозы взрывов

Утро понедельника, 15 августа, вновь началось с проверок волгоградских судов. Как стало известно ИА «Высота 102», неизвестные сообщили о минировании арбитражного и областного судов.
— В 07.00 пришло сообщение на электронный адрес Волгоградского областного суда, — сообщили информагентству в экстренных службах.
По уточненным данным, по итогам проверки в здании взрывных устройств не обнаружено. Мероприятия оперативных служб завершились в 08.40.
К Арбитражному суду Волгоградской области сейчас стянуты оперативные службы. Персонал и посетители эвакуированы.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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