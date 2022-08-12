В Волгоградской области грузовик снес опору ЛЭП и оставил хутор без света

Жители хутора Рог-Измайловский Новоаннинского района Волгоградской области остались без света из-за ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, происшествие случилось сегодня, 12 августа около 14-00.

Водитель проезжающего КАМАЗа, зацепив провода, свалил опору ЛЭП и скрылся с месте ДТП.

В результате происшествия в домах жителей двух улиц хутора – Большой и Дарьгинской пропало электричество.





В компании «Россети-Юг» корреспонденту ИА «Высота 102» подтвердили факт происшествия.

– Уже сегодня жители обесточенных домов будут подключены к электроснабжению по резервной схеме, – пояснили в компании. – В то же время поврежденная линия будет восстановлена.

В ГУ МВД по Волгоградской области ИА "Высота 102" пояснили, что КАМАЗ задел провода при повороте. Личность водителя установлена.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области