Происшествия 11.08.2022 16:23
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11.08.2022 16:23
Сегодня жителей Урюпинска напугали клубы дыма, поднявшиеся над маслоэкстракционным заводом, где производят растительное масло из подсолнечника. Видеокадры, сообщает ИА «Высота 102», появились в местном паблике.
Представители предприятия поспешили успокоить горожан.
– МЭЗ не горит, не надо панику разводить. Произошло задымление сушильного отделения, где демонтируют списанное оборудование. Да, работники не учли меры пожарной безопасности при пользовании открытым огнём. Задымление устранено силами противопожарного отделения МЭЗа. Но хорошо, что у граждан города есть активная жизненная позиция, – говорится в сообщении.
В ГУ МЧС по Волгоградской области подтвердили, что никаких вызовов на предприятие зафиксировано не было.
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