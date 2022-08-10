Снимают, но не жалуются: в детской больнице Волжского провели расследование после видео в соцсетях





Родители маленьких пациентов, которые находятся на лечении в городской детской больнице Волжского, не жаловались на проблемы с питанием в этом медучреждении. Об этом заявили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В ведомстве уточняют, что кроме видео, никаких жалоб ни руководству лечебного учреждения, ни тем более в облздрав не поступало.

– В настоящее время в больнице находятся 252 человека – дети и их родители. Ни одной письменной жалобы на качество питания не поступало, также не зафиксировано ни одного звонка на горячую линию, – пояснили в облкомздраве.





Накануне в медучреждении был проведен обход с главным врачом, в ходе которого также подобных обращений не поступало.





– Отметим, что дети, находящиеся на лечении в инфекционных стационарах получают специальное диетическое питание. Преимущественно пища в рационе этой диеты пюреобразная, паровая или варёная. Диета при острых инфекционных заболеваниях должна быть механически, химически и термически щадящей. Допустимая температура холодных блюд – не ниже 15 С, горячих – не выше 65 С. При кулинарной обработке продуктов рекомендуется использовать только варку в воде или на пару. Жаренье, тушение и запекание в духовке блюд запрещено, – добавили в ведомстве.

Кроме того, руководством медучреждения был осуществлен выезд на производственную базу поставщика для проверки продуктов, из которых готовят питание. Качество и срок годности продукции соответствует требованиям, подчеркнули в облкомздраве. Все поступившие жалобы будут переданы поставщику для устранения.

Напомним, на днях одна из мамочек, ребенок которой проходит лечение в больнице, опубликовала видео, где запечатлена личинка в каше. Это вызвало бурное обсуждение в социальной сети. Причем пользователи разделились на два лагеря – кто-то возмущался качеством питания в медучреждении, а кто-то встал на защиту врачей.

Прокуратура в рамках мониторинга СМИ уже организовала проверку по доводам публикаций о нарушениях санитарных требований при организации питания в лечебном учреждении.

- По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.