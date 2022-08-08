В инфекционном отделении волжской больницы детям раздали кашу с личинками

Общество 08.08.2022 17:02
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08.08.2022 17:02
Шокирующее видео сняла одна из мам, которая находится на лечении со своим ребенком в инфекционном отделении детской больницы, расположенной на территории больничного городка в Волжском. Молодая женщина показала, чем кормят ее ребенка, которого лечат от ангины – кашей на воде, вытекающим из тарелки пюре с мясом и кашей, в которой легко можно опознать личинки насекомых.
Опубликованные кадры вызвали бурную дискуссию в соцсети. Кто-то выразил недоверие, мол, это могло быть снято где угодно, кто-то шутил, что насекомые – этот тот же белок, но большинство пользователей поделились своим печальным опытом, связанным с больничным питанием, и возмутились увиденным, потребовав немедленного разбирательства в связи с этим вопиющим случаем.
- Недавно лежала с подозрением на аппендицит в детской больнице, понимаю, что диета 5 стола но тот факт, что их еду спокойно можно смыть как стакан воды, очень расстраивает, - пишет одна из пользователей соцсети.
- Надо не в ВК выкладывать, а в Роспотребнадзор писать жалобу и в страховую компанию о ненадлежащем питании в условиях стационара. Здесь проблемы не решаются, - предлагает другая волжанка.
- У меня ребёнок лежит в бсмп в хирургическом отделении кормят норм не жалуется, - делится другой пользователь (орфография сохранена - ред. ИА "Высота 102").
- Прокуратура в букашках будет разбираться?!!У Вас все в порядке?!! А Минздрав тут причем вообще?!!! Он кашу сахаром посыпать должен каждому ходить?!!! Проси, чтобы готовили и приносили!!!! По сути лечения есть вопросы?!!! – такое мнение высказал другой пользователь.
В комитете здравоохранения Волгоградской области откликнулись на случившееся и выступили с таким комментарием.
- Питание в медицинском учреждении поставляется по аутсорсингу, доставка с места приготовления пищи составляет 15-20 минут. На сегодняшний день жалоб на питание не поступало. Отметим, что качество питания маленьких пациентов находится на особом контроле руководства медицинского учреждения. Контроль качества питания ведется на всех этапах. Отметим, в случае наличия жалоб на питание можно ежедневно обращаться по телефону горячей линии ГБУЗ "Городская детская больница " 89044100601, в колл-центр 8 8443 29 25 00 или в приемную главного врача 88443317632.
При этом, как делятся мамочки, которые лежат в этой больнице, врачи, узнав о произошедшем, встали на сторону родителей и посоветовали выкинуть такую еду.
Напомним, Волжский городской суд Волгоградской области 11 мая назначил бывшему главврачу городской детской больницы Евгению Дергачеву наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима по делу о присвоении и растрате 2,7 млн рублей и служебном подлоге.
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