Учащимся школы № 92 Волгограда не отменят 1 сентября из-за пожара

По сведениям администрации Волгограда, пожар, случившийся сегодня, 9 августа, на территории школы № 92 в Краснооктябрьском районе никак не повлияет на начало нового учебного года. По сведениям профильного департамента, в здании оказались повреждены лишь дверь запасного входа и примыкающее помещение.

– Возгорание произошло со стороны запасного входа, – сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. – В учебном процессе помещения, пострадавшие в результате происшествия, не задействованы. Последствия пожара не повлияют на предстоящее начало учебного года.

По информации информагентства, администрацией учебного заведения уже проведен осмотр территории. Чтобы устранить последствия возгорания, в школе № 92 придется заменить входные двери. Внутри здания будет проведена уборка и при необходимости косметический ремонт.

Напомним, что сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы сегодня в 13.27. По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, на территории школы горели вещи на площади 10 квадратных метров. Горение ликвидировано расчетами 2-й пожарно-спасательной части в 13.41.