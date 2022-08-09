На севере Волгограда загорелась школа № 92

В Краснооктябрьском районе Волгограда сегодня, 9 августа, загорелась школа № 92. Как сообщает ИА «Высота 102», пожарные тушили одно из помещений здания, расположенного на улице Вершинина.





— Сигнал о возгорании поступил в 13.27, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Горели вещи на площади 10 квадратных метров. Горение ликвидировано расчетами 2-й пожарно-спасательной части в 13.41.

По уточненным данным спасательного ведомства, пострадавших в результате инцидента нет. Причину пожара установит экспертиза.

По словам очевидцев, в здании школы загорелся спортзал.

Фото и видео: ХУ Волгоград / t.me