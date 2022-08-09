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Опережая своё время: шины Continental всегда на два шага впереди

Полезно знать 09.08.2022 11:44 Реклама
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09.08.2022 11:44 Реклама


Наших водителей долго убеждали в преимуществах немецких компаний, которые выпускают авто и комплектующие к ним. И не безосновательно. Так, концерн Continental AG является крупнейшим в Евросоюзе и четвёртым в мире. Его продукция для многих автолюбителей — образец надёжности, долговечности, технологичности и комфорта. По-настоящему качественная резина, которой доверяют миллионы людей на всех континентах. Из этой статьи вы узнаете о её характеристиках, особенностях и тонкостях выбора.
Как закаляется сталь
Компания располагает более чем 3 сотнями заводов и фабрик по всему миру. Производственные процессы на всех стандартизированы. Технологический цикл производства покрышек Континенталь включает следующие этапы:
1. Подготовка резиновой смеси. Смешиваются до 10 компонентов, среди которых синтетический и натуральный каучуки, технический углерод, присадки в виде масел и компаундов, диоксид кремния, повышающий устойчивость к истиранию резины. В цехе могут готовиться до пяти десятков разновидностей резиновых смесей, выполняющих разные задачи.
2. Производство отдельных элементов колеса с последующим обрезиниванием. Выполняется на участке каландрирования. Отдельные элементы — это многослойные ленты с металлическим, тканевым или нейлоновым кордом. Из них впоследствии будут сделаны брекеры, боковины, силовые конструкционные элементы каркаса. С помощью специального экструдера они со всех сторон покрываются слоем резины.
3. Сборка. Наиболее ответственная операция, которая полностью автоматизирована. Выполняется на сборочных машинах под контролем автоматики и оператора. Заключается в сборке и формировании каркаса шины с последующим его соединением брекерным пакетом. На сборку одной покрышки установке требуется от 40 секунд до минуты (в зависимости от модели и размера).
4. Формование и вулканизация. Почти готовую покрышку помещают в специальную форму, в которой она подвергается воздействию давления (порядка 16 бар) и высокой температуры (около 160 градусов по Цельсию). В результате колесо становится цельным и обретает свойственный ему рисунок протектора. Операция занимает от 9 до 15 минут (в зависимости от модели и размера).
Контроль качества — ещё одна обязательная технологическая операция. Включает визуальный осмотр, инструментальную проверку геометрии, однородности фактуры, отсутствия дисбаланса. Все шины Континенталь соответствуют требованиям германского стандарта качества VDA 6.3.

На пике технического прогресса
Чистая прибыль концерна превышает 2,3 млрд. евро. Не менее 7 % от этой суммы расходуется на разработку новых технологий и совершенствование существующих. Плодом стремления руководства к инновациям, в том числе, стали 2 технологии, позволяющие владельцам колёс Continental продолжать движение после того, как они были проколоты:
• ContiSeal. Внутренняя часть рабочей поверхности колеса покрывается вязким герметиком, который затягивает проколы диаметром до 5 мм.
• SSR. Утолщённая боковина, позволяющая проехать до 80 км со скоростью до 80 км/ч после того, как шина была пробита.
ContiSilent — ещё одно изобретение инженеров Continental AG. Технология призвана обеспечить высокий акустический комфорт во время движения за счёт интеграции особого вспененного материала, обладающего высокими шумопоглащающими свойствами, внутрь колеса.
Почему Continental
У немецких покрышек много неоспоримых преимуществ, вот ключевые:
• Высокие сцепные свойства. Резина стабильно обеспечивает хорошую разгонную динамику и быстрое торможение.
• Надёжность. Фирменные колёса без проблем проходят 100-110 тыс. км.
• Экономичность. Снижают расход топлива за счёт уменьшенного сопротивления качению, экономят бюджет благодаря отменной ходимости.
• Уникальные конструкционные решения. Новые модели проектируют в 3D-программах, имитируя все возможные нагрузки.
• Официальная гарантия. Составляет 12 месяцев, позволяет получить замену в случае выявления заводских дефектов.
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Интересные факты
На протяжении последних 15 лет компания непрерывно заявляет свою продукцию на участие в независимых испытаниях и тестах. Всего состоялось порядка 650 подобных мероприятий, по итогам которых покрышки Continental получили более 510 высших отметок. Это значит, что в 8 случаев из 10 немецкие шины превосходят конкурентов по ключевым параметрам: длина тормозного пути, сцепные свойства на разных типах грунта, способность противостоять аквапланированию и т. п.
Из более чем 120 000 000 колёс, выпускаемых компанией ежегодно, порядка 140 000 единиц подвергаются всесторонним тестам. За год водители-испытатели германского концерна на колёсах бренда сообща проезжают расстояние, равное 500 окружностям планеты (примерно 20 млрд. километров). Достижения зафиксированы представителями немецкой ассоциацией автомобилистов ADAC и редакторами ведущих автомобильных журналов Европы и мира. Компания Continental AG — выбор №1 автоконцернов в качестве OEM-производителя, что является ещё одним прямым подтверждением высокого качества продукции бренда.

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