Сейчас в два раза дороже: волжанка рассказала, во сколько ей обошлись сборы ребенка в школу

Ольга Макарова — родитель со стажем. В этом году собирает в первый класс второго ребенка. К праздничному событию, говорит жительница Волжского, готовились заранее.

— Нам еще на этапе подготовки к школе учитель сказал приобретать все заранее. В сезон цены растут, буквально, на глазах. Простой пример. В начале июня мы купили белую рубашку под костюм за семьсот рублей, в середине месяца она же стоила уже тысячу двести, — рассказывает женщина.





Список того, что будет необходимо, говорит Ольга, классный руководитель дает еще на этапе подготовки. Первое, что необходимо приобрести — это рабочие тетради. Без них никак. В каждой школе своя программа и учитель сам выбирает, что необходимо для обучения, но, в любом случае, средняя стоимость набора колеблется в районе трех тысяч рублей.

От двух с половиной до пяти тысяч, в среднем, обойдется приобретение ранца. Для первоклассников рекомендуют специальные портфели. Они должны быть легкие, при этом иметь анатомическое дышащее строение спинки, плоское и устойчивое дно, а также широкие регулируемые лямки.





— Школьные рюкзаки, кстати, удобнее выбирать на маркетплейсах, — делится волжанка. — Выбор больше, цены демократичнее, можно почитать отзывы родителей, а если не понравился, то вернуть обратно продавцу.

Как говорится — в копеечку — обойдется родителям и приобретение школьной формы.

— Сейчас в учебных учреждениях не требуют стопроцентного единства. Главное — соблюсти цветовую гамму. У нас, например, парадная форма это — классические брюки и жилет однотонного серого цвета. Белая классическая рубашка с коротким рукавом, черная бабочка, черные носки и черные классические туфли. Я покупала все и сразу в одном месте. С пиджаком и ремнем для брюк парадная форма обошлась мне в восемь с половиной тысяч рублей. Еще тысячу девятьсот вышли туфли, — говорит Ольга.





При этом не стоит забывать, что помимо парадной одежды, детям нужна и повседневная. А это, как минимум, брюки и две рубашки с длинным рукавом для ежедневного использования, теплая кофта или джемпер. Сэкономить можно, если попасть на акции больших сетевых магазинов, такие, как «три вещи по цене двух».

Три тысячи, говорит многодетная мама, были потрачены на приобретение спортивного костюма, футболок и кроссовок для занятий физической культурой. И, приблизительно, такая же сумма ушла на закупку канцтоваров (пенал, карандаши, ручки, краски, пластилин, дневник, картон, цветная бумага, ножницы и прочие школьные атрибуты).

— Итого сборы ребенка в первый класс обошлись мне около двадцати пяти тысяч рублей, — подытожила Ольга. — И это я не включила в перечень необходимых товаров вещи, которые будут нужны в течение учебного года: куртка, ботинки, сапоги. Так как у нас многодетная семья, то нам положена ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к школе, которая составляет тысячу двести двадцать восемь рублей. Сами понимаете, что это — капля в море.





По словам женщины, дорожает все — одежда, канцтовары, рабочие тетради.

— Но, на мой взгляд, самое дорогое у нас в регионе — это дополнительное образование детей. Мои дети занимаются спортом, танцами, изобразительной деятельностью. В этом году средний сын ходил на подготовку к школе. Так вот в этом году занятия в спортивных секциях подорожали на 10%, занятия в ДК аж на 50%. Я сама работаю педагогом дополнительного образования. Так вот моей заработной платы не хватает на то, чтобы оплатить кружки, которые посещают мои дети, — говорит Ольга Макарова.

Полную несостоятельность, по словам волжанки, показали сертификаты о дополнительном образовании, которые, по идее должны покрывать часть расходов на секции. На деле в городе Волжском их принимают только в одном учреждении из ста.

Фото и коллаж: Ольга Макарова / Алексей Костяков ИА «Высота 102» / архив информагентства