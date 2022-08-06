Происшествия

Водитель грузовика устроил массовое ДТП с иномарками в Волгограде

Происшествия 06.08.2022 10:47
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06.08.2022 10:47



Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем напротив дома №162 по улице Историческая.



По предварительной информации, водитель «КАМАЗА», личность которого не установлена, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Mitsubishi L200. От удара иномарку отбросило на Skoda Octavia, которая двигалась впереди.
В результате аварии пострадала 60-летняя пассажирка первой иномарки. Женщину с травмами доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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