Водитель грузовика устроил массовое ДТП с иномарками в Волгограде









Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем напротив дома №162 по улице Историческая.













По предварительной информации, водитель «КАМАЗА», личность которого не установлена, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем Mitsubishi L200. От удара иномарку отбросило на Skoda Octavia, которая двигалась впереди.

В результате аварии пострадала 60-летняя пассажирка первой иномарки. Женщину с травмами доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



