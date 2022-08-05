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Отдых на любой вкус: за что туристы полюбили Тбилиси

Полезно знать 05.08.2022 17:08 Реклама
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05.08.2022 17:08 Реклама


Яркий и колоритный, солнечный и гостеприимный, творческий и либеральный — так туристы отзываются о Тбилиси. С этого города многие начинают свое первое знакомство с Грузией. Отсюда едут в горы или на море, но даже, если здесь задержаться, то отдых все равно получится насыщенным и разнообразным. Туристы едут в Тбилиси круглый год: каждый сезон тут по-своему хорош, но лучше всего в мае и сентябре-октябре. Особенно хорошо в городе осенью, когда созревают фрукты и начинается сезон молодого вина.
Для близкого знакомства с городом можно отправиться на прогулку с местным гидом. Такие экскурсии есть на https://www.sputnik8.com/ru/tbilisi. Трех-четверых часов хватит, чтобы прогуляться по историческим местам города и его современным кварталам.
Место притяжения туристов — Старый город. Здесь можно бесцельно и в удовольствие бродить по мощеным булыжникам улочкам, наслаждаясь практически средневековым колоритом. Сердце Старого города — крепость Нарикала, которая упоминается в летописи конца IV века. За столетия своего существования крепость меняла хозяев, ее разрушали, восстанавливали, расширяли, и сегодня она впечатляет туристов своим величием и масштабами. Со смотровой площадки в нижней части крепости открывается изумительный вид на город.
Еще одно знаковое место Старого города — знаменитые серные бани, большинству из которых по 200–300 лет. Бани действующие. И туристы, и местные с удовольствием проводят здесь время, а их главное достоинство кроме исторического антуража — вода из естественных сернистых источников.
Связывает старую и новую части широкий и красивый проспект Руставели. Здесь и театр оперы и балета им. Палиашвили, и театр имени Шота Руставели, и церковь Кашвети, и Национальная галерея, и Музей современного искусства и много других городских достопримечательностей, включая оригинальные памятники и скульптуры.
Среди новых, но от этого не менее значимых, достопримечательностей Тбилиси — Мать Картли, Мост Мира, парк «Рике». Двадцатиметровый монумент Мать Картли возвышается над городом, отражает национальный характер грузин: в одной руке у статуи меч для защиты от врагов, в другой чаша, как символ местного гостеприимства.
Мост Мира через речку Куру — современный символ города. Он соединяет старую часть города с новыми кварталами. Конструкция из стекла и металла выглядит лёгкой и невесомой. Своим названием мост обязан особой концепции: в вечернее время тысячи лампочек, подсвечивающих мост, мигают, передавая сообщение азбукой Морзе. В нем зашифрованы названия химических элементов, из которых состоит тело человека — любого человека на Земле вне зависимости от расы и происхождения.
Тбилиси — это зеленые скверы и старинные парадные, древние храмы и традиционные грузинские дворики, канатные дороги и смотровые площадки, лавки со специями и чурчхелой, вкусные традиционные блюда и домашнее вино. И все это, приправленное грузинским гостеприимством, оставит о Тбилиси самые теплые воспоминания.
Фото из открытых источников.

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