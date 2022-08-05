Происшествия

Четверо пострадавших: под Волгоградом джип вылетел с трассы при обгоне

Происшествия 05.08.2022 11:55
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05.08.2022 11:55


В Иловлинском районе Волгоградской области накануне около 17.20 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника. Сообщается о четырех пострадавших, в числе которых дети.  


— По предварительной информации, 51-летний водитель за рулем автомашины LADA Vesta двигался по трассе Р-22 «Каспий» со стороны Москвы в направлении  Волгограда, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 900 киломтере при повороте водитель столкнулся с попутной иномаркой Exeed под управлением 47-летней женщины, осуществлявшей обгон. 

По уточненным данным регионального главка МВД, в результате дорожной аварии медпомощь понадобилась 14-летней, 10-летней и 3-летнему пассажирам автомобиля LADA Vesta, а также водителю автомашины Exeed.


— Трое детей обследованы в условиях приемного отделения больницы № 7. Оформлен отказ от госпитализации. Несовершеннолетние направлены на амбулаторное лечение, — пояснили ИА «Высота 102» в  комитете здравоохранения Волгоградской области. —  47-летняя женщина госпитализирована в отделение сочетанной травмы больницы № 25. Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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