Борьба с коррупцией

В Волгоградской области ужесточили проверку сведений о доходах чиновников

Борьба с коррупцией 04.08.2022 17:59
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04.08.2022 17:59



Вступили в силу инициированные прокурором Волгоградской области Денисом Костенко изменения в региональное антикоррупционное законодательство, связанные с порядком проверки сведений о доходах, расходах и имуществе чиновников, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Так, региональным прокурором было предложено дополнить порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера требованиями о направлении губернатором и руководителем органа местного самоуправления (последним – в отношении муниципальных служащих) в органы прокуратуры материалов, свидетельствующих о фактах непредставления или представления недостоверных сведений о законности поступления на счета указанных выше лиц, их супругов и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях денежных средств в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года. Ранее, напомним, уведомлять прокуратуру в данных случаях было необязательно.
Соответствующие поправки были внесены Денисом Костенко в Волгоградскую областную думу, приняты и подписаны главой региона.
Изменения касаются порядка проверки сведений, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, должности главы местной администрации по контракту и муниципальными служащими.
Поправки внесены в законы Волгоградской области «О некоторых вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции лицами, замещающими отдельные муниципальные должности, должность главы местной администрации по контракту, и гражданами, претендующими на замещение таких должностей» и «О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской области». 
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