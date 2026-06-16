Волгоградский художник–галерист Владимир Цыгулёв передал в дар музею изобразительных искусств имени Ильи Машкова три картины, две из которых – это работы его деда Владимира Федоровича Цыгулёва. Советский художник–живописец, член Союза художников СССР известен как мастер историко-революционной картины и портретист.

В облкомкультуры уточнили, что в дар музею передано произведение «Бой на заводе», что особенно актуально в преддверии Дня памяти и скорби 22 июня.

– Переданное в коллекцию нашего музея произведение «Бой на заводе» выполнено в батальном жанре и посвящено боевой атаке на территории сталинградского завода. Среди обломков кирпичной стены, окопа и нагромождения металлических конструкций цеха изображены поднимающиеся в штурм бойцы. Произведение выполнено профессиональным мастером батальных сцен, – рассказали в свою очередь в музее.

Вторая картина Владимира Фёдоровича Цыгулёва является автопортретом. Он создана примерно в тот же период, что и «Бой на заводе».

Автором третьего произведения, которое называется «Натюрморт с розами», является внук и тезка советского живописца Владимир Цыгулёв. Он не в первый раз передает картины своего деда. Ранее он подарил музею два портрета фронтовиков.

Владимир Федорович Цыгулёв родился в Сталинграде в 1932 году. Высшее специальное образование получил в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова. Работал в творческо-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. В 1965 году был принят в Союз художников СССР.

Его находятся в фондах Волгоградского областного краеведческого музея (картина «Степан Разин»), музея-заповедника «Сталинградская битва» («Портрет генерал-полковника А. И. Родимцева») и Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова, в коллекцию которого входят «Портрет Людникова», «Портрет председателя колхоза «Рассвет» Михайловского района Волгоградской области Десятерика А.Ф.» и другие.

Фото облкомкультуры

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